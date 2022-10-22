Попадания Ирвинга, Дюрэнта и О’Нила принесли «Бруклину» победу над «Торонто»
«Бруклин» одержал первую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Торонто» – 109:105.
«Нетс» вырвали победу в концовке, когда точными бросками отметились звездные Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт.
Ключевой бросок исполнил Ройс О’Нил. Форвард забросил 3-очковый с передачи Кайри при счете 105:104 за 14,3 секунды до сирены.
Ирвинг набрал 30 очков, Дюрэнт – 27, О’Нил – 7.
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