Попадания Ирвинга, Дюрэнта и О’Нила принесли «Бруклину» победу над «Торонто»

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«Бруклин» одержал первую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Торонто» – 109:105.

«Нетс» вырвали победу в концовке, когда точными бросками отметились звездные Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт.

Ключевой бросок исполнил Ройс О’Нил. Форвард забросил 3-очковый с передачи Кайри при счете 105:104 за 14,3 секунды до сирены. 

Ирвинг набрал 30 очков, Дюрэнт – 27, О’Нил – 7.

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