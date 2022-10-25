в понедельник взял верх над со счетом 134:124, в сумме команды набрали 258 очков.

Главной движущей силой «Гризлис» стал дуэт – Десмонд Бэйн. Оба игрока набрали по 38 очков.

У Морэнта 12 из 22 с игры (4 из 6 из-за дуги), у Бэйна – 14 из 21 с игры при 8 из 11 из-за дуги.

В составе «Нетс» результативностью отличился звездный дуэт – , оба принесли бруклинской команде по 37 очков (14 из 24 с игры и 14 из 20 с игры соответственно).

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