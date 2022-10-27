Зоран Лукич: «Внимательно скаутировали предыдущий матч «Локо» против УНИКСа»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» признался, что внимательный разбор предыдущего матча ива-Кубань» против УНИКСа позволил его команде сегодня обыграть краснодарскую команду (93:79).

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду.

Начало было ужасным — в первой половине промазали столько открытых бросков! Трудно объяснить их причину, чувствовалась неуверенность внутри коллектива. К счастью, сумели дать правильный ответ.

Четко знали, как нам следует строить игру, потому что внимательно скаутировали предыдущий матч «Локо» против УНИКСа: когда казанцы повысили агрессию в конце матча, то просто сломали игру. Обратили внимание на этот аспект, а также на большое количество потерь. В нашем матче мы допустили только 7 ошибок, в то время как соперник — 25», – сказал Лукич.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой