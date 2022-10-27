Александер Секулич: «Не смогли должным образом ответить на силовую игру «НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич назвал причины поражения от «Нижнего Новгорода» (79:93) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Матч вышел очень тяжелым, как мы и ожидали. Особенно с точки зрения физики. Когда «Пари НН» дал такую энергию и силовую игру, мы не смогли ответить должным образом. Они вынудили нас допустить 25 потерь, а с такими показателями невозможно побеждать на выезде.

Сейчас нам необходимо проанализировать все, что произошло сегодня. Да, у нас был очень тяжелый перелет, но это не оправдание», – сказал Секулич.

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