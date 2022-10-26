Даррал Уиллис – о матче против «НН»: «Будем биться изо всех сил, чтобы выйти на 50% побед»

Тяжелый форвард ива-Кубань» поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Нижнего Новгорода», за который он выступал в сезоне-2019/20.

- Чего ожидаешь от матча с «Пари НН»?

– Думаю, игра выдастся очень упорной. Мы будем биться изо всех сил, чтобы выйти на 50% побед. Они тоже наверняка выйдут биться, чтобы мы их не догнали в таблице. Надеюсь, мы окажемся сильнее.

- Игра с УНИКСом для «Локо» тоже выдалась очень упорной. Что по сравнению с тем матчем нужно улучшить, чтобы выиграть у «Пари НН»?

– Защиту. Надо играть плотнее и смелее, не давать развернуться их атаке. И тогда нужный результат придет.

- Остались ли у тебя друзья в нынешнем составе «Пари НН»?

– У меня отличные отношения с их нынешним капитаном Бубой – Евгением Бабуриным, Евгением Стребковым, Александром Ганькевичем, помню двух совсем молодых ребят (Александра Чадова и Михаила Беленицкого – примечание пресс-службы «Локомотива-Кубань»). Перед игрой обязательно поздороваемся, спросим друг у друга, как дела. Многие друзья из того состава «Нижнего Новгорода» уже выступают за другие команды.

- Что скажешь о тренере нижегородцев Зоране Лукиче?

– Он отличный специалист, который знает баскетбол досконально. Я очень многому научился под его руководством и ценю это.

- Какие достопримечательности Нижнего Новгорода ты бы порекомендовал посетить туристам?

– Меня очень впечатлил нижегородский Кремль. Еще мне очень нравилось гулять по пешеходному мосту (Канавинский мост через Оку – примечание пресс-службы «Локомотива-Кубань»). Вообще, там весь центр города красивый и необычный для меня – помню, просто глазел по сторонам и удивлялся. Но сейчас нам не до красот и достопримечательностей Нижнего – все парни сосредоточены на том, чтобы как можно лучше подготовиться к очень сложному и важному матчу.

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