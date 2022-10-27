Александер Секулич: «Надеюсь, присутствие Лукича станет мотивацией для российских игроков «Локо»

Главный тренер ива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

– Чего ждете от сегодняшней игры?

– Нам предстоит сложный матч против команды, которая всегда хорошо играет на своей площадке. К тому же свою предыдущую встречу они выиграли на выезде, так что против нас выйдут с дополнительной уверенностью в своих силах.

– Хорошо знаете лично главного тренера «НН» ?

– Зоран Лукич – это живая легенда Нижнего Новгорода. Он достиг с местным клубом впечатляющих результатов, его команда играет в отличный баскетбол – во многом именно поэтому его пригласили возглавить сборную России. Большой респект Зорану за то, что он делает для этого клуба и российского баскетбола.

– Даст ли дополнительную мотивацию российским игрокам «Локо» тот факт, что помимо «НН» Лукич возглавляет еще и сборную России?

– Я надеюсь на это! Для многих наших игроков, особенно молодых, предстоящая игра будет отличным шансом, чтобы показать себя с лучшей стороны тренеру национальной сборной.

– Выездное турне «Локо» длится уже почти две недели. Как себя чувствуют игроки?

– Для нас это, прямо скажем, вызов. Три подряд выездных матча – достаточно непростое испытание. Но мы пытаемся извлечь из этого полезный опыт. Если наши молодые игроки научатся хорошо переносить подобные затяжные выезды, то в будущем им это, несомненно, пригодится.

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