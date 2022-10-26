Андрей Мартюк – о сравнении с Деннисом Родманом: «Я еще и забиваю»

Форвард ива-Кубань» , который сделал 23 подбора за два последних матча в Лиге ВТБ, в интервью тележурналу «Вид сверху» ответил на сравнение с легендой НБА Деннисом Родманом.

«Я еще и забиваю», – сказал 22-летний игрок.

В игре против «Пармы» Мартюк установил личный рекорд, а также промежуточный рекорд лиги – 14 подборов. Во встрече с УНИКСом форвард «Локо» отметился 9 подборами.

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