Бас-гитарист Red Hot Chili Peppers: «Уважаемый, Роб Пелинка, сделайте что-нибудь»

Бас-гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Фли обратился к генеральному менеджеру «Лейкерс» Робу Пелинке с просьбой «сделать что-нибудь» и не потратить впустую еще один сезон.

«Уважаемый, , сделайте что-нибудь. Либо разрушьте это все и перестройте, либо заложите будущее, чтобы исправить недостаток сыгранности и мастерства в этой команде.

Не допустите, чтобы еще один сезон был смыт в канализацию, потратив впустую закат карьеры великого , – написал музыкант на своей странице в Twitter.

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