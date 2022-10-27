Паоло Банкеро – 7-й игрок в истории НБА, набиравший 20+ очков в первых пяти матчах карьеры

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Новичок «Орландо» Паоло Банкеро стал седьмым игроком в истории НБА, который набирал не менее 20 очков в первых пяти матчах карьеры.

До Банкеро это удалось только Уилту Чемберлену, Элвину Хэйсу, Гранту Хиллу, Оскару Робертсону, Доминику Уилкинсу и Джону Уильямсону.

В среду в матче против «Кливленда» (92:103) первый номер драфта-2022 набрал рекордные в карьере 29 очков, сделал 8 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота за 37 минут на паркете.

Показатели Банкеро в первых пяти матчах сезона – 24,0 очка, 7,6 подбора, 3,2 передачи и 1,6 блок-шота в среднем за игру.

Перемен! «Орландо»

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