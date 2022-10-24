Паоло Банкеро – первый 19-летний игрок, набиравший 20+ очков в первых трех матчах карьеры

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Новичок «Орландо» Паоло Банкеро стал первым в истории НБА игроком 19 лет или младше, который набирал не менее 20 очков в первых трех матчах карьеры.

Показатели 19-летнего тяжелого форварда в этом сезоне:

27 очков, 9 подборов и 5 передач в матче против «Детройта»,

20 очков, 12 подборов и 2 передачи в матче против «Атланты»,

23 очка, 5, подборов и 3 передачи в матче против «Бостона».

«Орландо» проиграл все три матча.

Перемен! «Орландо»

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