Паоло Банкеро – первый 19-летний игрок, набиравший 20+ очков в первых трех матчах карьеры
Новичок «Орландо» Паоло Банкеро стал первым в истории НБА игроком 19 лет или младше, который набирал не менее 20 очков в первых трех матчах карьеры.
Показатели 19-летнего тяжелого форварда в этом сезоне:
27 очков, 9 подборов и 5 передач в матче против «Детройта»,
20 очков, 12 подборов и 2 передачи в матче против «Атланты»,
23 очка, 5, подборов и 3 передачи в матче против «Бостона».
«Орландо» проиграл все три матча.
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