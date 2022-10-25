Джа Морэнт, Паоло Банкеро и Келли Олиник – в Топ-20 моментов первой недели нового сезона НБА
В НБА стартовал новый сезон. Лига выложила подборку двадцати лучших моментов первой игровой недели.
Первые места в Топ-20 заняли Джа Морэнт («Мемфис»), Паоло Банкеро («Орландо») и Келли Олиник («Юта»).
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