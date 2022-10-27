Роберт Орри – о нападении «Лейкерс»: «Можно закрыть глаза, подойти к одному из игроков и дотронуться до него, потому что вы точно знаете, где он находится»

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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри раскритиковал нападение «Лейкерс», которое он считает очень предсказуемым.

«Лейкерс» хороши в защите, но сравните их нападение с нападением «Денвера». Игроки «Денвера» открываются, двигаются, ведут себя непредсказуемо. Глядя на нападение «Лейкерс», кажется, что можно закрыть глаза, подойти к одному из игроков и дотронуться до него, потому что вы точно знаете, где он находится.

Вот почему «Денвер» так хорош. Они знают, что у них есть отличный распасовщик в лице Йокича. Вот почему «Голден Стэйт» так опасен. Они постоянно двигаются, они непредсказуемы, потому что у них есть отличный распасовщик в лице Дрэймонда и они делятся мячом.

«Лейкерс» очень предсказуемы в нападении, они занимают одни и те же позиции, и вы точно знаете, где они находятся. Углы, фланги, трехсекундная зона», – сказал Орри.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

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