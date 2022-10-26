Грант Уильямс дисквалифицирован на один матч за контакт с судьей

НБА отстранила форварда от участия в пятничном матче против за «неосторожный контакт с судьей и нецензурную брань».

По словам журналиста ESPN Бобби Маркса, Уильямс потеряет 29 698 долларов из-за дисквалификации.

Уильямс был удален с площадки в четвертой четверти матча против «Буллс» (102:120). Уильямс был недоволен тем, что у него зафиксировали фол, когда он подставлялся под Зака Лавина в защите. Поднявшись на ноги, баскетболист побежал на судью Шерил Флорес и задел ее плечом.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри