Грант Уильямс дисквалифицирован на один матч за контакт с судьей
НБА отстранила форварда «Бостона» Гранта Уильямса от участия в пятничном матче против «Кливленда» за «неосторожный контакт с судьей и нецензурную брань».
По словам журналиста ESPN Бобби Маркса, Уильямс потеряет 29 698 долларов из-за дисквалификации.
Уильямс был удален с площадки в четвертой четверти матча против «Буллс» (102:120). Уильямс был недоволен тем, что у него зафиксировали фол, когда он подставлялся под Зака Лавина в защите. Поднявшись на ноги, баскетболист побежал на судью Шерил Флорес и задел ее плечом.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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