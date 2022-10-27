Сергей Базаревич – о победе над «Астаной»: «Серьезно отнеслись к сопернику — это и предопределило результат»

Главный тренер «Самары» прокомментировал уверенную победу над «Астаной» (93:58) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Мы серьезно отнеслись к сопернику — это и предопределило результат. Я был рад дать возможность сыграть тем, кто, может быть, не так много сыграл. Для нас каждый игрок важен.

Сейчас чуть вздохнули после достаточно обидного поражения от «Зенита». У нас было всего два дня, и был нужен правильный настрой после такого разочаровывающего поражения. Сегодня все внесли свою лепту: в плане энергии, в плане защитных действий — это то, к чему мы и призывали игроков», – сказал Базаревич.

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