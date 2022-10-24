Хавьер Паскуаль: «Уверен, «Самара» будет прибавлять по ходу всего сезона»

Главный тренер прокомментировал тяжелую победу над «Самарой» (82:70) в выездном матче Лиги ВТБ.

«Это был трудный день для нас, сложная победа. По ходу матча замедлились, появились потери — но боролись до конца и смогли вернуть контроль над ситуацией.

«Самара» — хорошая команда с очень опытными игроками и тренером с хорошим знанием баскетбола. Уверен, будет прибавлять по ходу всего сезона», – сказал Паскуаль.

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