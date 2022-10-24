Сергей Базаревич: «Имея такое преимущество, сыграть последнюю четверть 8:23 — это выглядит разочаровывающе»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич признался, что разочарован исходом домашнего матча против «Зенита» в Лиге ВТБ (70:82).
«Разочарование. Минут 20 играли вполне неплохо. Но имея такое преимущество, сыграть последнюю четверть 8:23 — это выглядит разочаровывающе.
Чего нам не хватило? Нам не хватило правильного построения нападения. Выставив маленький состав, «Зенит» стал играть более жестко. Сказалось индивидуальное мастерство. Мы поймали соперника на одной защите — но потом на этой защите и проиграли», – сказал Базаревич.
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