Единая лига ВТБ. «Парма» примет МБА, «Самара» сыграет с «Зенитом»
В понедельник, 24 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Пермская «Парма» примет московскую МБА, «Самара» дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Красноярский «Енисей» в гостях встретится с белорусским «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 17.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 24 октября, 18.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00, «Falcon Club»
Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 5-0, Зенит – 3-1, МБА – 3-1, Нижний Новгород – 3-2, Самара – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-3, Автодор – 2-3, Парма – 1-3, Астана – 1-4, Енисей – 0-4, Минск – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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