Единая лига ВТБ. «Парма» примет МБА, «Самара» сыграет с «Зенитом»

Теги результаты Зенит Енисей Минск Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари МБА Баскетбол

В понедельник, 24 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Пермская «Парма» примет московскую МБА, «Самара» дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Красноярский «Енисей» в гостях встретится с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Парма-Пари – МБА
Дата проведения
24 октября, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Самара – Зенит
Дата проведения
24 октября, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Минск – Енисей
Дата проведения
24 октября, 20.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 5-0, Зенит – 3-1, МБА – 3-1, Нижний Новгород – 3-2, Самара – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-3, Автодор – 2-3, Парма – 1-3, Астана – 1-4, Енисей – 0-4, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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