Делонте Уэст был арестован за незаконное проникновение в автомобиль и побег от полиции
Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован по четырем обвинениям: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытку скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.
Как сообщает TMZ Sports, инцидент произошел 15 октября в округе Фэрфакс, штат Виргиния.
Сотрудники полиции прибыли на местную парковку по вызову свидетелей, которые увидели, как Уэст проник в чужой автомобиль. По словам полицейских, баскетболист стал агрессивным, когда они попытались надеть на него наручники, и бросился бежать. Вскоре он все же был пойман и арестован.
Согласно тюремным записям, 39-летний Уэст был освобожден из-под стражи 16 октября.
Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м
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