Делонте Уэст был арестован за незаконное проникновение в автомобиль и побег от полиции

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован по четырем обвинениям: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытку скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.

Как сообщает TMZ Sports, инцидент произошел 15 октября в округе Фэрфакс, штат Виргиния.

Сотрудники полиции прибыли на местную парковку по вызову свидетелей, которые увидели, как Уэст проник в чужой автомобиль. По словам полицейских, баскетболист стал агрессивным, когда они попытались надеть на него наручники, и бросился бежать. Вскоре он все же был пойман и арестован.

Согласно тюремным записям, 39-летний Уэст был освобожден из-под стражи 16 октября.

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