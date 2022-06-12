Делонте Уэст снова был замечен на улице, просящим помощи у прохожих

Бывший игрок НБА Делонте Уэст снова был замечен на улице с картонкой, просящим помощи у прохожих.

«Делонте Уэст на шоссе Ричмонд в Вирджинии два дня назад. Что случилось? Несколько месяцев назад я думал, что его хотят взять в лигу BIG3», – пишет один из болельщиков.

«Я дал Делонте Уэсту 80 долларов, он даже не попросил их. Он сказал, что отправит деньги своим детям в Даллас. Я молюсь за тебя, чемпион», – пишет другой болельщик.

Ране сообщалось, что Уэст побывал на просмотре в лигу . В сети появлялись видео, на которых бывший игрок НБА бросает по кольцу в зале.

Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м