Марк Кьюбан: «Делонте Уэст все еще в бедственном положении»

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что поддерживает связь с бывшим игроком НБА Делонте Уэстом, и что тот по-прежнему испытывает большие жизненные трудности.

«Он в бедственном положении. Зависимость – это ужасно. Психическое заболевание – это ужасно. Сейчас он находится на таком этапе жизни, когда он должен захотеть, чтобы ему помогли.

Он должен сам захотеть помочь себе. Я пытался помочь. Я знаю, что ему тяжело, и я желаю ему только самого лучшего», – сказал Кьюбан.

Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м