«Я позаботился о родных, но мне не нужно ничего взамен». Делонте Уэст пообщался с болельщиком в Вирджинии

Бывший игрок НБА Делонте Уэст снова был замечен на улице.

В штате Вирджиния 39-летний Уэст пообщался с юным болельщиком и его отцом, вспомнив о том, как играл вместе с Леброном Джеймсом и столкнулся с финансовыми трудностями.

«Леброн играл не за «Селтикс», он играл за «Кливленд»... Есть ли я в NBA 2K? Ну да.

Продолжай работать. Если у них получается, то и у тебя получится. Наблюдай и повторяй, делай то же самое.

Мои деньги? Я позаботился о семье, о родных, об их детях. Они все пошли в университет, у них есть дома... Они ничего не сделали для меня? Я настаиваю на своем. Мне не нужно ничего взамен», – рассказал Уэст.

После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

После реабилитации Уэст вернулся домой и побывал на просмотре в ветеранской лиге BIG3. Позже он снова был замечен на улице, когда просил помощи у прохожих.

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