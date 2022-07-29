«Я позаботился о родных, но мне не нужно ничего взамен». Делонте Уэст пообщался с болельщиком в Вирджинии

Бывший игрок НБА Делонте Уэст снова был замечен на улице.
В штате Вирджиния 39-летний Уэст пообщался с юным болельщиком и его отцом, вспомнив о том, как играл вместе с Леброном Джеймсом и столкнулся с финансовыми трудностями.
«Леброн играл не за «Селтикс», он играл за «Кливленд»... Есть ли я в NBA 2K? Ну да.
Продолжай работать. Если у них получается, то и у тебя получится. Наблюдай и повторяй, делай то же самое.
Мои деньги? Я позаботился о семье, о родных, об их детях. Они все пошли в университет, у них есть дома... Они ничего не сделали для меня? Я настаиваю на своем. Мне не нужно ничего взамен», – рассказал Уэст.
После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.
После реабилитации Уэст вернулся домой и побывал на просмотре в ветеранской лиге BIG3. Позже он снова был замечен на улице, когда просил помощи у прохожих.
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