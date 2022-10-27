«Виллербан» подписал Алекса Тайуса до конца сезона

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Французский «Виллербан» пополнил состав команды тяжелым форвардом Алексом Тайусом (34 года, 203 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

Тайус призван заменить бигмена Жоффре Ловерня, выбывшего из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки.

Тайус в минувшем сезоне играл за «Каршияку», набирая в матчах чемпионата Турции 7,8 очка и 5,4 подбора в среднем за игру. На счету форварда 196 матчей в Евролиге.

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