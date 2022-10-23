Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Бурком», «Виллербан» – с «Роанном»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Роанн Монако Бурк Ле-Портель Баскетбол

В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся три матча.

Лидер турнира «Монако» встретится с «Бурком», «Виллербан» сыграет с «Роанном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Портель – Ле-Ман 24:31 (2 четверть)
Дата проведения
23 октября, 16.15, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Монако – Бурк
Дата проведения
23 октября, 18.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Роанн – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
23 октября, 20.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Метрополитан – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Шоле – 4-1, Блуа – 4-2, Дижон – 4-2, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Фос Прованс – 2-3, По-Ортез – 2-4, Нанси – 2-4, Роанн – 1-3, Страсбур – 1-5, Париж – 1-5, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь

Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. У кого эффектнее – Джордана, Леброна или Карри?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные