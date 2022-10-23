Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Бурком», «Виллербан» – с «Роанном»

В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся три матча.

Лидер турнира «Монако» встретится с , сыграет с .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 5-0, Метрополитан – 4-1, – 4-1, Шоле – 4-1, Блуа – 4-2, – 4-2, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Фос Прованс – 2-3, – 2-4, Нанси – 2-4, Роанн – 1-3, – 1-5, Париж – 1-5, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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