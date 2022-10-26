«Виллербан» близок к подписанию Алекс Тайуса
«Виллербан» близок к подписанию контракта с «большим» Алексом Тайусом (34 года, 203 см).
Французский клуб на длительный срок потерял бигмена Жоффре Ловерня, у которого разрыв крестообразной связки.
Тайус в минувшем сезоне играл за «Каршияку», набирая в матчах чемпионата Турции 7,8 очка и 5,4 подбора в среднем за игру.
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