У Жоффре Ловерня разрыв крестообразной связки колена

Центровой травмировал правое колено во время матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив» (69:88).

Обследование выявило у бывшего игрока НБА и «Химок» разрыв крестообразной связки.

«Я пропущу несколько месяцев и вернусь более сильным», – написал 31-летний француз в твиттере.

В трех матчах нового сезона Евролиги Жоффре набирал 8,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

«Виллербан» потерпел три поражения в первых четырех матчах Евролиги-22/23.

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