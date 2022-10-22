У Жоффре Ловерня разрыв крестообразной связки колена

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Жоффре Ловернь Баскетбол

Центровой «Виллербана» Жоффре Ловернь травмировал правое колено во время матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив» (69:88).

Обследование выявило у бывшего игрока НБА и «Химок» разрыв крестообразной связки.

«Я пропущу несколько месяцев и вернусь более сильным», – написал 31-летний француз в твиттере.

В трех матчах нового сезона Евролиги Жоффре набирал 8,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

«Виллербан» потерпел три поражения в первых четырех матчах Евролиги-22/23.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные