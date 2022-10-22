У Жоффре Ловерня разрыв крестообразной связки колена
Центровой «Виллербана» Жоффре Ловернь травмировал правое колено во время матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив» (69:88).
Обследование выявило у бывшего игрока НБА и «Химок» разрыв крестообразной связки.
«Я пропущу несколько месяцев и вернусь более сильным», – написал 31-летний француз в твиттере.
В трех матчах нового сезона Евролиги Жоффре набирал 8,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
«Виллербан» потерпел три поражения в первых четырех матчах Евролиги-22/23.
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