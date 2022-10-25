Тони Паркер: «Европейцы должны уходить в НБА только тогда, когда наберутся достаточно опыта»

Прославленный игрок НБА, ныне президент считает, что молодые игроки слишком рано покидают европейские клубы.

«Сейчас драфт ничего не значит. Мы выбираем молодых игроков, основываясь на их потенциале, но этот потенциал может реализоваться, а может и не реализоваться. Раньше нужно было два-три года играть в колледже США или выступать на самом высоком уровне во Франции для того, чтобы быть задрафтованным в принципе.

Очень жаль, что мы не можем заставить молодых игроков остаться во Франции или в Европе. Я понимаю, что в США можно заработать много денег, но американцы довольно требовательны, когда дело доходит до селекции.

В НБА 400 действующих баскетболистов, и каждый сезон появляется 60 новых, так что у них есть только один шанс произвести хорошее впечатление. Лучше идти туда подготовленным. Нужно сопротивляться власти денег. Они должны думать головой и уходить только тогда, когда наберутся достаточно опыта», – заявил Паркер.

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