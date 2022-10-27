Главный тренер «Лейкерс» высказался после поражения от «Наггетс» (99:110), которое стало для команды четвертым в четырех матчах на старте сезона.

«Мы проиграли четыре матча, это большое разочарование, но осталось еще 78 матчей. У нас еще много времени на то, чтобы все исправить. И это начинается сейчас», – заявил Хэм.

«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из трех команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Орландо» и «Сакраменто».

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