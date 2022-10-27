Энтони Дэвис набрал 22 очка и 14 подборов, несмотря на проблемы со спиной
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис доиграл матч с «Наггетс» (99:110), несмотря на беспокоившую его спину.
За 36 минут Дэвис набрал 22 очка и 14 подборов, а также 5 передач, 3 передачи и 2 блок-шота.
Проблемы с нижней частью спины возникли у Энтони еще по ходу предсезонки.
«С ним все нормально. Все нормально. Он смог провести всю игру и был очень продуктивен», – заявил после матча главный тренер «озерников» Дарвин Хэм.
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