Дуайт Ховард принял участие в просмотре потенциальных рестлеров

Чемпион НБА в составе принял участие в просмотре потенциальных рестлеров в Нэшвилле.

Ховард (он же Sho’Nuff) поднялся на сцену и произнес речь.

Позже свободный агент рассказал, что рассчитывает получить контракт и отыграть еще сезон в НБА. Он 36-летний баскетболист отметил, что готов к иному развитию событий и переходу в рестлинг в ближайшее время.

В 60 матчах минувшей регулярки Дуайт в составе «Лейкерс» набирал 6,2 очка и 5,9 подбора в среднем за игру.

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