Леброн Джеймс поздравил сына Бронни с 18-летием: «Продолжай быть собой, а я рядом»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил сына Бронни Джеймса с 18-летием.

«Этому малышу исполнилось 18 лет, да как это вообще возможно!? Мне сложно справиться с этим 🥺🥺 Так горжусь тем молодым человеком, в которого ты превратился, малыш.

Продолжай быть собой на пути, по которому идешь, это самый лучший способ! А я буду рядом, буду рядом, когда понадоблюсь тебе! Люблю тебя, юный принц. С днем рождения», – написал Джеймс в инстаграме.

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Инстаграм Леброна Джеймса

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