Тренер Великобритании Стойтел – о словах Пешича: «Не уверен, что многие считают нас фаворитами против Сербии»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Великобритании Марк Стойтел прокомментировал слова из команды Сербии по поводу фаворита в предстоящем матче между командами.

Пешич считает, что в нынешних обстоятельствах фаворитом встречи квалификационного турнира ЧМ-2023 будет Великобритания.

«У каждого тренера в мире есть уникальная точка зрения на ситуацию в конкретный момент, но я не уверен, что многие в международном баскетболе согласятся с ним и будут считать нас фаворитами. Независимо от того, есть у них в составе парни из НБА или нет.

Он может думать так, как думает. Мы будем готовиться к игре, отталкиваясь от своей команды, будем настраиваться на то, чтобы делать правильные вещи, воплощать стиль британского баскетбола и делать все возможное для достижения успеха», – заявил Стойтел.

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