Станислав Еремин – о неудаче Греции на ЧЕ-2022: «Ведение игры – не самая сильная сторона Итудиса»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин назвал факторы, предопределившие победу сборной Испании на Евробаскете-2022.

Еремин также поделился мнением по поводу неудач звездных Сербии, Греции и Словении.

– У Испании очень хорошая база, чтобы одерживать победы. Посмотрите, как у них выступают сборные по всем возрастам. Везде сильнейшие. Какой у них чемпионат. Сколько игроков у них играет в НБА. Да, у них идет смена поколений, но Евробаскет показал, что те, кто пришел – достойные ребята. Можно случайно проиграть, но случайно выиграть нельзя.

– Провалились сборные с суперзвездами: Словения с Лукой, Греция с Яннисом, Сербия с Йокичем. У этих неудач есть что‑то общее?

– У каждой из этих сборных были свои причины неудачного выступления. Предположим, сборная Сербии. Для меня было сюрпризом, что ее возглавил 73‑летний . Это очень заслуженный тренер, добивавшийся результатов и с клубами, и со сборной. Но возраст все равно берет свое. Приходит новое поколение, и дело не в том, что ты разбираешься в баскетболе и знаешь, как построить тренировочный процесс. Тебе эти ребята во внуки годятся, у них другая ментальность, которая требует другой энергетики. А Пешич – тренер авторитарный. Наверное, нынешняя сборная Сербии требует другого подхода. Несмотря на то что по именам состав у сербов очень сильный, внутренней химии им не хватало.

Что касается Греции. У ее главного тренера Итудиса столько наград, столько побед, он тоже умеет организовать тренировочный процесс, но ведь не секрет для всех, что ведение игры – не самая сильная сторона Итудиса. Наверное, это тоже повлияло. Именно в этом чемпионате побеждавшие команды в процессе игры находили варианты для усиления. А Итудис, мне кажется, таких моментов не нашел. Ну, а Словения… Это команда, которая сильно зависит от игры Дончича и Драгича. Но, может, такой сборной и не нужен тренер. Точнее, нужен тренер, который не мешал бы этим баскетболистам играть. Ну и сказался груз ответственности: в самый важный момент осознание того, что «мы сильнее, мы должны побеждать», задавило их.

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