Светислав Пешич: «Сборная Великобритании сейчас объективно сильнее Сербии»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал о непростой ситуации, в которой команда оказалась перед отборочными матчами чемпионата мира.

«Чемпионат Европы закончился больше месяца назад, но мне никто не звонил. Ни один журналист. Никто. Абсолютно никто.

Скоро сборная будет проводить матчи. Я вообще остаюсь в команде или нет? Сам я этого пока не знаю. Мне никто не звонил, никто не выходил на связь», – заявил Пешич.

По словам 73-летнего специалиста, сербская национальная команда больше не является заведомым фаворитом даже в противостоянии с Великобританией.

«Насколько я знаю, практически никто из наших участников не сыграет в квалификации. Многие удивленно на меня смотрели, когда я говорил, что Бельгия сильнее нас. Такая же реакция была, когда я говорил то же самое про Латвию. Теперь над предстоит игра против Великобритании, которая объективно сильнее нас, потому что пока совершенно непонятно, какая у нас будет команда.

Нам всем нужно успокоиться. Времена, когда все пугались от слов «сборная Сербии», прошли. Это больше не так», – сказал Пешич.

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