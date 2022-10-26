Стивен Эй Смит: «Уэстбрук, вероятно, выйдет со скамейки запасных в матче против «Миннесоты»

Разыгрывающий «Лейкерс» , скорее всего, пропустит сегодняшний гостевой матч против из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок рассчитывает вернуться в строй в пятничной выездной встрече с «Миннесотой».

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, «Лейкерс» намерены снова перевести Уэстбрука на скамейку запасных.

«Говорят, что Расселл Уэстбрук не будет играть сегодня вечером, но он, вероятно, выйдет со скамейки запасных и возглавит вторую пятерку в пятницу в игре против «Миннесоты». Так говорят, но посмотрим», – сказал Смит.

«Я думаю, что перевод Расселла Уэстбрука на скамейку запасных, вероятно, неизбежен», – заявил Воджнаровски.

«Лейкерс» впервые попробовали перевести Уэстбрука на скамейку запасных в предсезонном матче против «Сакраменто», в котором он и травмировал подколенное сухожилие.

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