У «Лейкерс» худший процент реализации 3-очковых на отрезке из четырех матчей в истории НБА

«Лейкерс» в среду уступили на выезде со счетом 99:110, команда стартовала в новом сезоне с четырех поражений.

Как сообщает ESPN Stats & Info, у «Лейкерс» худший процент реализации дальних бросков на отрезке из четырех матчей в истории НБА (минимум 125 попыток).

«Лейкерс» реализовали лишь 33 из 148 дальних бросков – 22,3%.

Во встрече с «Наггетс» калифорнийцы отправили в цель 8 из 30 бросков из-за дуги (26,7%).

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