«Лейкерс» проиграли «Денверу» и начали сезон с результатом 0-4

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«Лейкерс» в среду уступили на выезде «Денверу» со счетом 99:110.

Калифорнийский клуб потерпел четвертое поражение в четырех матчах на старте регулярного чемпионата.

«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из трех команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Орландо» и «Сакраменто».

Встречу в Денвере пропустил разыгрывающий Расселл Уэстбрук, у которого проблемы с подколенным сухожилием.

Команда Леброна Джеймса начинает регулярку с 0-4 впервые с его дебютного сезона в НБА.

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