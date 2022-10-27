«Лейкерс» проиграли «Денверу» и начали сезон с результатом 0-4
«Лейкерс» в среду уступили на выезде «Денверу» со счетом 99:110.
Калифорнийский клуб потерпел четвертое поражение в четырех матчах на старте регулярного чемпионата.
«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из трех команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Орландо» и «Сакраменто».
Встречу в Денвере пропустил разыгрывающий Расселл Уэстбрук, у которого проблемы с подколенным сухожилием.
Команда Леброна Джеймса начинает регулярку с 0-4 впервые с его дебютного сезона в НБА.
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