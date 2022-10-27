«Лейкерс» в среду уступили на выезде со счетом 99:110.

Калифорнийский клуб потерпел четвертое поражение в четырех матчах на старте регулярного чемпионата.

«Лейкерс» тренера-дебютанта являются одной из трех команд , которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Орландо» и «Сакраменто».

Встречу в Денвере пропустил разыгрывающий Расселл Уэстбрук, у которого проблемы с подколенным сухожилием.

Команда Леброна Джеймса начинает регулярку с 0-4 впервые с его дебютного сезона в НБА.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен