Мэджик Джонсон близок к покупке акций клуба НФЛ «Лас-Вегас»
Прославленный баскетболист НБА Мэджик Джонсон может стать совладельцем клуба НФЛ.
Как сообщает Semafor, Джонсон ведет переговоры о покупке доли в «Лас-Вегас Рэйдерс». Отмечается, что сумма сделки может стать рекордной для спортивных команд.
По оценкам Forbes, стоимость «Рэйдерс» превышает 5 миллиардов долларов. Состояние Джонсона оценивается в 620 миллионов долларов.
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