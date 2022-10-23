Мэджик Джонсон близок к покупке акций клуба НФЛ «Лас-Вегас»

Прославленный баскетболист НБА Мэджик Джонсон может стать совладельцем клуба .

Как сообщает Semafor, Джонсон ведет переговоры о покупке доли в . Отмечается, что сумма сделки может стать рекордной для спортивных команд.

По оценкам Forbes, стоимость «Рэйдерс» превышает 5 миллиардов долларов. Состояние Джонсона оценивается в 620 миллионов долларов.

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