Стив Нэш – об удалении: «Я заступался за своих игроков»

Главный тренер в среду заработал первое удаление в тренерской карьере.

Нэш по ходу матча с выражал недовольство судейством. В третьей четверти ему особенно не понравился эпизод, когда слегка толкнул рукой Патти Миллса, но избежал фола.

«Я заступался за своих игроков. Патти прилетело рукой по горлу от Янниса прямо на глазах у рефери. Не считаю такие вещи справедливыми. И мне не кажется, что я вел себя слишком демонстративно. Потом уже был расстроен, что получил технический», – заявил Нэш.

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