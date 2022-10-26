Расселл Уэстбрук, скорее всего, не сыграет против «Денвера» из-за травмы

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» , как ожидается, пропустит матч с в среду из-за проблем с подколенным сухожилием левой ноги.

Уэстбрук получил травму ноги в последнем предсезонном матче против «Сакраменто», но принял участие в трех стартовых встречах нового сезона.

Средние показатели 33-летнего Расселла – 10,7 очка (28,9% с игры, 8,3% из-за дуги), 6,7 подбора, 4,3 передачи и 2,0 перехвата, результат «озерников» – 0-3.

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