Джа Морэнт поиздевался над Беном Симмонсом и спровоцировал у него 6-й фол
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт спровоцировал игрока «Бруклина» Бена Симмонса на 6-й фол и удаление.
На последних минутах встречи между командами Морэнт при «+6» издевательски тянул с активацией счетчика 24 секунд после ввода мяча из-за лицевой линии. Имевший 5 фолов Симмонс в итоге бросился на соперника и получил персональное замечание за легкий контакт.
Симмонс отправился на скамейку за 3 минуты и 52 секунды до сирены. В его активе было 7 очков, 3 подбора и 8 передач при 5 потерях.
В трех матчах нового сезона на счету Симмонса в сумме 17 очков и 14 фолов. Он удался в двух встречах.
«Мемфис» победил 134:124.
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