Разыгрывающий спровоцировал игрока на 6-й фол и удаление.

На последних минутах встречи между командами Морэнт при «+6» издевательски тянул с активацией счетчика 24 секунд после ввода мяча из-за лицевой линии. Имевший 5 фолов Симмонс в итоге бросился на соперника и получил персональное замечание за легкий контакт.

Симмонс отправился на скамейку за 3 минуты и 52 секунды до сирены. В его активе было 7 очков, 3 подбора и 8 передач при 5 потерях.

В трех матчах нового сезона на счету Симмонса в сумме 17 очков и 14 фолов. Он удался в двух встречах.

«Мемфис» победил 134:124.

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