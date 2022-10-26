Игрок «Будучности» Альфа Каба потерял сознание в очереди в банке

Форвард Альфа Каба потерял сознание, стоя в очереди в банке в столице Черногории Подгорице, сообщает новостное агентство PRESS.

Очевидцы утверждают, что игрок упал на спину и ударился головой о входную дверь отделения банка.

«Мы услышали сильный глухой удар. Охрана подбежала к лежавшему на полу баскетболисту. Все были в шоке. Они пытались привести его в сознание и вынули язык, чтобы он не задохнулся. Один из сотрудников принес кувшин с водой, на игрока побрызгали водой, и через несколько секунд он пришел в сознание», — рассказал очевидец.

Через 10 минут приехала скорая помощь, и игрока доставили в местную больницу. Анализы оказались в порядке, и уже вечером его выписали.

Каба недавно перенес пневмонию. 2 октября форвард потерял сознание во время тренировки перед стартовым матчем лиги.

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