Игрок «Будучности» Альфа Каба потерял сознание в очереди в банке
Форвард «Будучности» Альфа Каба потерял сознание, стоя в очереди в банке в столице Черногории Подгорице, сообщает новостное агентство PRESS.
Очевидцы утверждают, что игрок упал на спину и ударился головой о входную дверь отделения банка.
«Мы услышали сильный глухой удар. Охрана подбежала к лежавшему на полу баскетболисту. Все были в шоке. Они пытались привести его в сознание и вынули язык, чтобы он не задохнулся. Один из сотрудников принес кувшин с водой, на игрока побрызгали водой, и через несколько секунд он пришел в сознание», — рассказал очевидец.
Через 10 минут приехала скорая помощь, и игрока доставили в местную больницу. Анализы оказались в порядке, и уже вечером его выписали.
Каба недавно перенес пневмонию. 2 октября форвард потерял сознание во время тренировки перед стартовым матчем Адриатической лиги.
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