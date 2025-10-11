Евгений Пашутин: «Стремимся к игре на уровне топовых клубов, у нас все для этого есть: ростер, взаимопонимание, организация»

Евгений Пашутин описал прогресс «Бетсити Пармы».

Пермский клуб одержал вторую победу подряд, до этого одолев ЦСКА. В гостевой встрече была разгромлена с рекордным в этом сезоне преимуществом Самара (107:57).

«Мы не очень удачно начали сезон, проиграли матчи с Казанью и Нижним, но потом поговорили, с ЦСКА чуть улучшили защиту – и это дало результат.

Сегодня, мы поговорили об этом, нужно было продолжать свою защитную философию. И в игре мы должны были отталкиваться от своей защиты, от своей защитной философии: давление на мяч, ротация, коммуникация, взаимопомощь – и постоянно, все сорок минут, оказывать давление. Сегодня нам это удалось.

Мы пока еще далеки от идеала, но защищаемся сейчас намного лучше, чем в первых матчах. В нападении мы стали двигать мяч, не передерживали мяч, ребята почувствовали друг друга, распределили роли. Когда шесть игроков набирают 10 и более очков – остановить такое нападение очень сложно. Мяч двигается, все имеют возможность завершить или продолжить атаку… Мы стремимся к игре на уровне топовых клубов, и у нас все для этого есть: ростер, взаимопонимание, организация. Нам нужно еще больше сплотиться и прибавлять от матча к матчу. Мы делаем шаги вперед, но самые серьезные испытания у нас еще впереди», – поделился главный тренер «Пармы ».