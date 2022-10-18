Еврокубок. «Гамбург» – «Тюрк Телеком», «Венеция» сыграет с «Бурком» и другие матчи

Во вторник, 18 октября, состоятся четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Гамбург» примет турецкий «Тюрк Телеком», итальянская «Венеция» дома сыграет с французским «Бурком».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Бурсаспор Турция – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Венеция Италия – 0-1, Брешия Италия – 0-1.

Группа B

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Гамбург Германия – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Промитеас Греция – 1-0, Будучность Черногория – 0-1, Тренто Италия – 0-1, Шленск Польша – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Лондон Лайонс Великобритания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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