Еврокубок. «Гамбург» – «Тюрк Телеком», «Венеция» сыграет с «Бурком» и другие матчи
Во вторник, 18 октября, состоятся четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Немецкий «Гамбург» примет турецкий «Тюрк Телеком», итальянская «Венеция» дома сыграет с французским «Бурком».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Бурсаспор Турция – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Венеция Италия – 0-1, Брешия Италия – 0-1.
Группа B
- Дата проведения
- 18 октября, 20.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Гамбург Германия – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Промитеас Греция – 1-0, Будучность Черногория – 0-1, Тренто Италия – 0-1, Шленск Польша – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Лондон Лайонс Великобритания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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