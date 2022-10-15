Адриатическая лига. «Будучность» примет «Скопье»
В субботу, 15 октября, в матче регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорская «Будучность» примет северомакедонский клуб «Скопье».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 20.00
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-1, Цибона Хорватия – 1-2, Скопье Северная Македония - 0-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Борац Чачак Сербия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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