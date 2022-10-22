Адриатическая лига. «Будучность» – «Цедевита-Олимпия», «Скопье» – «Студентски Центар»

В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Черногорская «Будучность» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», северомакедонский «Скопье» – черногорсктй «Студентски Центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Задар Хорватия – 2-1, Студентски Центар Черногория – 1-2, Цибона Хорватия – 1-2, Сплит Хорватия – 0-3, Мега Сербия – 0-3, Скопье Северная Македония - 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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