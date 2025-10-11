Владислав Коновалов о крупном поражении от «Бетсити Пармы»: «У нас травма за травмой, вновь дебюты, не хватило решений и опыта»

Владислав Коновалов пытается решить проблемы с составом.

«Самара » готовилась к сезону в процессе продолжающейся реорганизации. Трудности вылились в крупное поражение от пермяков – 57:107.

«Мы знаем силу «Пармы»: хороший ростер, агрессивная защита, открытое и быстрое нападение, реализация с периметра… Да, мы задействовали ресурсы нашей защиты, постарались агрессивно сыграть на мяче, но соперник все равно находил свободные атаки. Мы позволили сопернику быть в огне, остановить его было уже тяжело.

У нас же вновь дебюты. Баскетбол – контактный вид спорта, у нас травма за травмой… Были какие-то всплески, возвращения в игру: побежали, ускорились, что-то попали… Не хватило немного решений и опыта некоторым игрокам. Поговорили, вернули всех в реальность: насколько больше сейчас нужно работать и выкладываться.

Нам не хватает четвертых номеров, и это проблема: мы потеряли сначала Чебуркина , потом Походяева – естественно, твое нападение становится скомканным. Следующий соперник у нас – «Зенит», команда такого уровня, что только дашь им почувствовать игру, сразу получишь проблемы. Есть пара дней, подготовимся – и в бой. Извиняюсь перед нашими болельщиками, мы всегда стараемся играть для вас – и сегодня, даже при такой игре, поддержка зала чувствовалась все сорок минут», – заключил главный тренер.