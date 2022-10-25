Еврокубок. «Будучность» – «Промитеас», «Тренто» встретится с «Парижем» и другие матчи
Во вторник, 25 октября, пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Черногорская «Будучность» примет греческий «Промитеас», итальянский «Тренто» встретится с французским «Парижем».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «BTarena»
Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Бурсаспор Турция – 2-0, Клуж Румыния – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Ульм Германия – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Брешия Италия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Венеция Италия – 0-2.
Группа B
- Дата проведения
- 25 октября, 20.00
- Дата проведения
- 25 октября, 20.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 21.00, «PalaTrento»
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Промитеас Греция – 2-0, Париж Франция – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Гамбург Германия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-2, Шленск Польша – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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