Еврокубок. «Будучность» – «Промитеас», «Тренто» встретится с «Парижем» и другие матчи

Во вторник, 25 октября, пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Черногорская «Будучность» примет греческий «Промитеас», итальянский «Тренто» встретится с французским «Парижем».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Бурсаспор Турция – 2-0, Клуж Румыния – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Ульм Германия – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Брешия Италия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Венеция Италия – 0-2.

Группа B

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Промитеас Греция – 2-0, Париж Франция – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Гамбург Германия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-2, Шленск Польша – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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