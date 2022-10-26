Карлос Арройо: «Мне жаль Леброна. Он не заслуживает того, через что он проходит»

Бывший игрок НБА Карлос Арройо в подкасте Ричарда Джефферсона и Ченнинга Фрая поделился своими мыслями о ситуации в «Лейкерс».

«Мне жаль Леброна.

Я играл с ним в «Майами». Вы тоже играли с ним и знаете, насколько серьезно он относится к игре. Вы знаете, что он всегда решительно настроен победить. Ему не все равно.

Я считаю, что он не заслуживает того, через что он проходит на данном этапе своей карьеры. Но я бы сказал, что он великий лидер. Надеюсь, он изменит ситуацию», – сказал пуэрториканец.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен