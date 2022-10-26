Расселл Уэстбрук купил дом через дорогу от Леброна Джеймса

Звезды «Лейкерс» и стали соседями.

Как сообщает репортер Дэррен Ровелл, Уэстбрук приобрел новый дом, расположенный через дорогу от дома Леброна на улице Тайгертейл в Брентвуде, западной части Лос-Анджелеса.

Дом с 8 спальнями и 11 ванными комнатами принадлежал британской фотомодели и модельеру Петре Экклстоун. Она купила его в 2019 году за 23 миллиона долларов и теперь продала Уэстбруку за 37 миллионов.

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