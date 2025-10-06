1

Алекс Адетокумбо вернется в G-лигу

Младший из братьев Адетокумбо покинет чемпионат Греции.

Как сообщает Sport24, Алекс Адетокумбо расстанется с «Арисом» и продолжит свою карьеру в Лиге развития НБА.

Форвард присоединился к «Арису» в начале этого года, но провел за клуб всего две официальные игры. Он не участвовал в матче Лиги чемпионов против «Венеции» и провел всего две минуты в игре греческой лиги против «Кардицаса», не набрав очков.

В прошлом сезоне в составе ПАОКа он в среднем набирал 1,2 очка и 1,1 подбор при 20,8% реализации бросков, проводя на площадке в среднем 4,7 минуты в 14 матчах.

Ожидается, что 24-летний форвард вернется в США, чтобы продолжить поиски новых возможностей в G-лиге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Алекс Адетокумбо
G-лига
logoчемпионат Греции
logoАрис
